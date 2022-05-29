Курган, , 18:08 — REGNUM Две жительницы Кургана отдали деньги мошенникам, чтобы спасти своих родственников, якобы попавших в ДТП. Об этом сообщает областное УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

83-летняя женщина после звонка неизвестного, сообщившего, что её сын якобы попал в аварию, рассталась с 345 тыс. рублей. Денбги она отдала курьеру и лишь после этого связалась со своим сыном. Аналогичным образом деньги потеряла ещё одна женщина. Она лишилась 300 тыс. рублей.

Сотрудники полиции вновь призывают граждан проявлять бдительность. Также они напоминают о том, что попытка избежать ответственности с помощью денег может быть квалифицирована как дача взятки должностному лицу.