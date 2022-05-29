Ливерпуль, Великобритания, , 18:06 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане принял решение покинуть английский клуб летом 2022 года. Об этом 29 мая сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Садио Мане Steindy

Ранее сообщалось, что основными претендентами на Садио Мане являются мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

В прошедшем сезоне Садио Мане принял участие в 34-х матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.