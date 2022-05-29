Париж, , 18:00 — REGNUM Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался от идеи возглавить «Пари Сен-Жермен». Об этом 29 мая сообщило издание Telefoot.

Зинедин Зидан

По информации источника, проект парижского клуба не смог убедить специалиста. Ранее Зинедин Зидан встречался с Тамимом бин Хамад Аль Тани по поводу возможного назначения на пост главного тренера «ПСЖ».

На данный момент «Пари Сен-Жермен» возглавляет 50-летний аргентинский специалист Маурицио Почеттино.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен», одержав 26 побед, потерпев 4 поражения и набрав 86 очков, занял первую позицию в турнирной таблице чемпионата.