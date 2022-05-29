Анкара, , 17:52 — REGNUM Крупнейшие военные учения Efes 2022 пройдут в Турции. Об этом 29 мая сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, военнослужащие из 37 стран мира отработают навыки совместных сухопутных и морских операций, а также высадку десанта.

Отмечается, что учения, в которых примут участие более тысячи иностранных военнослужащих, будут организованы на полигоне Доганбей (Сеферихисар, Измир) и завершатся проведением Дня наблюдателей, который состоится во вторую неделю июня.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая в пресс-службе финских ВМС сообщили, что военные корабли из США, Франции и Германии, которые прибудут для участия в учениях в северной части Балтийского моря, будут находиться в порту Хельсинки до 30 мая.