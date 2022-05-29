Манчестер, Великобритания, , 17:38 — REGNUM 29 мая пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об уходе 63-летнего немецкого специалиста Ральфа Рангника с поста главного тренера основной команды. Рангник возглавил сборную Австрии по футболу.

С начала сезона «красных дьяволов» возглавил нидерландский экс-наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг.

Сезон 2021/22 «Манчестер Юнайтед» с шестнадцатью победами, двенадцатью поражениями и 58-ю набранными очками завершил на шестой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. В Лиге Чемпионов УЕФА «красные дьяволы» потерпели поражение на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Атлетико» с общим счетом 1:2.