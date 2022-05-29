Анкара, , 17:34 — REGNUM Власти Турции со всей решимостью и впредь намерены продолжать борьбу с терроризмом. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сказал 29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращению из Баку.

Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Если США не выполняют обязательства в вопросе борьбы с терроризмом, Турция решит свои проблемы сама», — сказал глава государства.

Эрдоган добавил, что разрешения для борьбы с терроризмом Анкаре не требуется.

Как передавало ИА REGNUM, 28 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на Фестивале авиации в Баку заявил, что прочным фундаментом дружбы Турции и Азербайджана является «многовековая историческая общность».