Донецк, , 17:19 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Еленовку и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:10 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 122 мм; 16:40 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 122 мм; 16:45 - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Петровский район): выпущено 14 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что населенный пункт Первомайск вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины.