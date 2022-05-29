Флоренция, Италия, , 17:04 — REGNUM 35-летний таранный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Фиорентина» из Флоренции. Об этом 29 мая сообщило итальянское издание Calciomercato.

Эдинсон Кавани Ailura

По информации источника, альтернативным вариантом для «фиалок» является нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти, который после завершения сезона покинет туринский клуб на правах свободного агента.

В завершившемся сезоне Эдинсон Кавани принял участие в двадцати матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Эдинсон Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» 5 октября 2020 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость уругвайского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.