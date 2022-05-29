Москва, 29 мая, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» «Спартак» в матче финала БЕТСИТИ Кубка России сезона 2021/22 встретится с «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Виктор Мозес, Данила Пруцев, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

«Динамо»: Игорь Лещук, Дмитрий Скопинцев, Фабиаль Бальбуэна, Сергей Паршивлюк, Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьский, Федор Смолов, Константин Тюкавин.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб после финала Кубка России.