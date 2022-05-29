Новая Усмань, Воронежская область, , 16:56 — REGNUM Неизвестные разбили десятки надгробий на кладбище в селе Новая Усмань в Воронежской области, сообщает пресс-служба администрации Новоусманского района области.

Кладбище MichaelGaida

«Неизвестные сломали памятники, мемориальные плиты и оградки более чем на 50 могилах», — заявили в администрации.

Уточняется, что районная администрация уже обратилась в полицию и прокуратуру по факту вандализма. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже осматривали место происшествия, на это у них ушло несколько часов. Также в администрации Новоусманского района призвали свидетелей произошедшего поделиться информацией, которая поможет найти преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае в период с 13 по 17 мая в урочище «Ак-Кобры» неизвестные разрушили буддийское культовое сооружение «Субурган». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».