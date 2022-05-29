Саутгемптон, Великобритания, , 16:53 — REGNUM 34-летний английский голкипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер после завершения сезона перейдет в лондонский «Тоттенхэм» на правах свободного агента. Текущее соглашение вратаря со «святыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Фрейзер Форстер принял участие в девятнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил 35 мячей. Также голкипер записал на свой счет три «сухаря».

Фрейзер Форстер выступает за «Саутгемптон» с 9 августа 2014 года после перехода из шотландского «Селтика» за 12,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 34-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.