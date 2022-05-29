Украинские силовики вновь обстреляли Первомайск в ЛНР из минометов
Луганск, 29 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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ВСУ
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.00 с направления населенный пункт Золотое-4 по населенному пункту Первомайск с применением минометов 120 мм (восемь мин)», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Ранее ВСУ выпустили по Первомайску четыре мины.
Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Молодежному в ЛНР четыре мины.