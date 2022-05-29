Варшава, 29 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Польша передала Киеву 18 155-мм самоходных гаубиц Krab, передает Польское радио.

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«Украинские военные получили от Польши 18 единиц современных самоходных гаубиц», — заявили на радиостанции.

По данным источников Польского радио, речь идет о польской модификации британских 155-м самоходных артиллерийских установок AS-90, получивших название Krab. Отмечается, что теперь киевский режим располагает 24 самоходными гаубицами иностранного производства. В это число входят шесть французских САУ Caesar.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чехия направила военную помощь Киеву на сумму более 3,5 млрд крон (около $152 млн). При этом глава чешского министерства обороны Яна Чернохова отказалась раскрыть, что же вошло в новый пакет военных поставок для Украины.