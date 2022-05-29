Донецк, 29 мая, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Населенный пункт Пантелеймоновка и Петровский район Донецка обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:45 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм; 16:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Ясиноватой шесть ракет из БМ-21 «Град».