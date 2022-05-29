29 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что если Польша продолжит свою антироссийскую политику, она может исчезнуть так же быстро, как появилась.

Анна Царькова, , 17:45 — REGNUM Если Польша продолжит свою антироссийскую политику, она может исчезнуть так же быстро, как появилась. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик отметил, что в информационном поле мелькают те, кто до недавнего времени молчаливо довольствовался объедками Британии, Германии и США. Речь о Польше. Это страна, которая появилась благодаря Советскому Союзу и затем выживала благодаря России и смеет упрекать и угрожать.

«Польша станет былью так же быстро, как стала страной, если не перестанет тявкать», — отметил глава Чечни.

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Слова чеченского лидера обсудили в мессенджере Telegram.

«Поляки не помнят добра просто», — написал Kostya K.

Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Княжество Польское, Финляндское и Аляскинское. Давно пора», — с сарказмом добавил Виктор.

«Такими темпами Польшу из НАТО турнут», — иронизирует Ostra.

«Они только так и понимают», — добавил Nik.

«Польша хочет войти в состав Калининграда, но стесняется признаться открыто. Как, впрочем, и прибалты», — шутит Яков.

«Эти ублюдки (речь о польском руководстве — М. Р.) понимают только силу, добрые отношения принимают как слабость», — отреагировал Сергей Б.

«У них тявкалка не закрывается уже сколько лет! А сейчас еще впереди кусок Украины отсвечивает — они вообще тормоза отключили. Никогда не думала, что кто-то может тошнить больше американцев, однако все меняется», — пишет Carol.

«Гиене надобно прищемить хвост! Гиена прямо-таки напрашивается», — прокомментировала Татьяна М.

«Какой там по счёту раздел [Польши] намечается?» — с сарказмом поинтересовался Denis K.

«Польше давно пора варежку закрыть», — отреагировал Денис.

«Поляки в целом — это недоразумение Европы, столько раз их колотили. И от этого они стали мазохистами. Гнойник созрел, скоро лопнет…» — отметил Вадим.

«Мудрые слова! Я на месте польского правительства задумалась бы!» — написала Наталья З.

«Поляки забыли, как… стали Германией? Так тогда хоть какая-то армия у них была, а сейчас на что надеются? На американцев? Так им не до них, у них там внутренняя *опа вырисовывается», — отметил «Штабс Капитан».

«Любая война в Европе заканчивается разделом Польши… История не даст соврать…» — с юмором добавил Abarth.

«Кадыров, безусловно, прав: Польша имеет много гонора, но не имеет ума», — комментирует слова главы Чечни Тина.

«Провинция бывшей Российской империи Польша — и пакостит. Это всё равно, что шакал тявкает на медведя. Последствия все знают… Польша должна знать место в истории. А еë место было на задворках этой истории. Можем повторить», — подытожил Павел Е.