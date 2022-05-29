Берлин, , 16:27 — REGNUM Три решения Турции, принятые недавно турецкими властями, противоречат интересам НАТО, заявила публицист Каролина Друтен на страницах газеты Die Welt.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Обозреватель напомнила, что Турция заблокировала вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, выставив им неприемлемые условия. Также в военном блоке недовольны решением Анкары начать военную операцию на севере Сирии против курдов. Кроме того, недавно Эрдоган объявил о разрыве отношений с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

По словам Друтен, эти три ситуации разрушают единство НАТО и создают спорные точки внутри Североатлантического альянса. При этом Соединенные Штаты по ряду вопросов не могут пойти на конфронтацию внутри альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что НАТО попал в неловкую ситуацию во время подготовки военных учений в Швеции. По его словам, приглашение турецких военных на маневры создаст неловкие ситуации из-за позиции Анкары по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.