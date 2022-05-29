Анкара, 29 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Итоги переговоров с представителями делегаций Швеции и Финляндии о перспективах вступления этих стран в Североатлантический альянс не устроили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом, как передает телерадиокомпания TRT, сообщил сам турецкий лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По его словам, не на том уровне, которого ожидали власти Турции, прошла встреча делегаций.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что он рассчитывает на достижение соглашения по вступлению в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции до саммита НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня-2022.