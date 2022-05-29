Анкара, , 16:20 — REGNUM Турция и Израиль проведут переговоры по вопросам обеспечения поставок газа в Европу, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Yeni Safak.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будут переговоры нашего министра энергетики и природных ресурсов с израильскими официальными лицами относительно принятия такого шага с Израилем по природному газу», — заявил он.

Эрдоган добавил, что речь идет о поставках газа из Восточного Средиземноморья в страны ЕС через Турцию. При этом Израиль готов принять участие в поставках.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не планирует отказываться от закупки российского газа. Он добавил, что Турция уже ведет переговоры с Израилем по вопросам поставок голубого топлива в Европу через турецкую территорию, однако планов отказываться от российского газа у турецких властей нет.

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