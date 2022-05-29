Нью-Йорк, США, , 16:15 — REGNUM Западные дипломаты обеспокоены, что Россия может использовать голосование в Совете безопасности ООН по вопросу гуманитарного коридора «Баб аль-Хава» в Сирии для получения уступок от Запада по Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники среди представителей иностранных дипмиссий.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, Россия якобы посылала некие сигналы о возможных попытках использовать голосование, чтобы получить уступки от Запада по вопросам вокруг Украины. В частности, Москва якобы таким образом попытается добиться отмены санкций. При этом более детальную информацию источники предоставлять не стали.

Западные дипломаты предполагают, что Россия якобы воспользуется гуманитарным коридором для давления на те страны, которые затронет новая волна беженцев с Ближнего Востока в случае закрытия коридора. Газета отмечает, что США постараются убедить Россию не закрывать коридор, однако Вашингтон не уверен, что Москва прислушается к этому призыву.

В июле 2022 года в Совбезе ООН должно состояться голосование по гуманитарному коридору «Баб аль-Хава» из провинции Идлиб в Сирии на территорию Турции. На заседании будет решаться вопрос, стоит ли оставлять коридор открытым. При этом ряд экспертов не исключают, что закрытие коридора вызовет новые потоки беженцев из стран Ближнего Востока в Европу.