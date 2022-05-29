Москва, 29 мая, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 29 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще пять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 30 мая и 3 июня в Москве станут самыми теплыми днями предстоящей недели.