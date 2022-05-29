Москва, 29 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует в понедельник, 30 мая, провести телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 28 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Да, — сказал Песков. — В планах есть (разговор президента России с Эрдоганом. — прим. ИА REGNUM)».

Ранее глава Турции сообщил, что он намерен 30 мая провести телефонные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.