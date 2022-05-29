Москва, , 16:01 — REGNUM Запуск радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли «Обзор-Р» запланирован на второй квартал 2023 года. Об этом сообщили представители ракетно-космического центра «Прогресс» 29 мая агентству ТАСС.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

В центре добавили, что во втором квартале следующего ожидается поставка локатора для спутника. После этого начнётся подготовка аппарата к запуску.

Главным отличием аппарата «Обзор-Р» от радиолокационных спутников предыдущего поколения станет применение локатора на базе фазированной антенной решетки. Этот радар позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением до одного метра.

Данные со спутника «Обзор-Р» будут использоваться МЧС России, Минсельхозом и другими министерствами и ведомствами. Спутник повысит точность выявления потенциально опасных геологических процессов, поиска полезных ископаемых и мониторинга природных чрезвычайных ситуаций.