Ханты-Мансийск, 29 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой находится в в Донецкой Народной Республике с рабочей поездкой. Об этом сообщает окружной Департамент общественных и внешних связей.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Основной целью поездки является доставка новой партии гуманитарного груза, который был собран жителями Югры. Также планируется подписать соглашение с администрацией города Макеевка. В рамках него Югра окажет учреждениям и предприятиям помощь для скорейшего восстановления инфраструктуры, экономики, возвращения к мирному укладу жизни.

Также запланирована встреча Комаровой и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Делегация Югры приехала в ДНР в составе гуманитарной миссии, которая была сформирована Гуманитарным добровольческим корпусом. Добровольцы этого корпуса на самолётах Минобороны РФ доставили в республику почти 43 тонны груза, среди которого продовольствие, детские принадлежности, медикаменты, одежда и т.д.