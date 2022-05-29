Цюрих, Швейцария, 29 мая, 2022, 15:56 — ИА Регнум. По словам главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, хоккейная сборная России пропустит следующий сезон во всех турнирах под эгидой IIHF в случае, если ситуация между РФ и Украиной в течение скорого времени не изменится.

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«Если ситуация между Россией и Украиной не изменится в ближайшее время, сборная России по хоккею вынуждена будет пропустить следующий сезон во всех соревнованиях под эгидой IIHF», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-президент IIHF Петер Бржиза заявил, что возможность того, что сборная России по хоккею после возобновления ее участия в международных соревнованиях будет переведена в первый дивизион, обесценит чемпионат мира по этому виду спорта.