Харьков, Украина, , 15:45 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский посетил город Харьков и подконтрольную киевскому режиму часть Харьковской области, об этом 29 мая сообщают украинские телеканалы.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

При этом уточняется, что во время этой поездки Зеленский встретился с руководством города и области, а также наградил военных ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Чехии направило Киеву военные материалы на сумму более 3,5 млрд крон (152 млн долларов) и готовит новые поставки.