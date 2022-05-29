Москва, 29 мая, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Предприятия Роскосмоса прорабатывают возможность использования самовосстанавливающихся материалов для изготовления внешней оболочки скафандров. Об этом говорится в материале журнала «Русский космос».

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Идея использования такого материала прорабатывается специалистами научно-производственного предприятия «Звезда» и исследовательского центра им. М. В. Келдыша. В основе самовосстанавливающегося материала лежит неньютоновская жидкость, вязкость которой меняется при деформации.

При повреждении покрытия из такого материала его оболочка становится пластичной. Это позволяет постепенно восстановить целостность повреждённого участка.

Первоначально такой материал разрабатывался для радиаторов системы охлаждения ядерного космического буксира «Зевс». Сейчас специалисты прорабатывают возможность расширения сферы применения разработки.

«Сейчас совместно с НПП «Звезда» обсуждается возможность создания из такого материала внешней оболочки скафандров космонавтов», — говорится в статье.