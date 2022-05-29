Сочи, Краснодарский край, , 15:34 — REGNUM Первое место на командном чемпионате России в Сочи заняла олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Об этом 29 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мария Ласицкене filip bossuyt

29-летняя спортсменка представляла на соревнованиях Московскую область и Кабардино-Балкарскую Республику и взяла высоту 1,94 метра. При этом данные соревнования стали для спортсменки первыми в нынешнем сезоне.

Отметим, Мария Ласицкене стала чемпионкой Олимпийских игр и победительницей Бриллиантовой лиги в 2021 году. Также она трехкратная чемпионка мира, дважды чемпионка мира в помещении, а также обладательница золотой и серебряной медалей первенств Европы.