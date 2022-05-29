Анкара, 29 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. О том, что недружественное отношение Греции к Турции является недопустимым предупредил 29 мая греческую сторону турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова 29 мая приводит портал газеты Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Для друзей мы друзья, но они (в Греции) должны знать, что мы адекватно ответим тем, кто смотрит на нас глазами врага», — сказал он, говоря о напряженности турецко-греческих отношений из-за призыва Афин к Вашингтону не продавать Анкаре американские истребители F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единство Азербайджана и Турции является важным фактором безопасности и мира в регионе.