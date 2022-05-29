Милан, Италия, 29 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, «Милан» в ближайшее летнее трансферное окно может подписать двух футболистов из других команд Серии А.

Asroma.com ФК «Рома»

По информации источника, «россонери» заинтересованы в 22-летнем фланговом нападающем «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло, а также в 25-летнем бразильском центральном защитнике «Торино» Глейсоне Бремере. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Дзаньоло и Бремера в 33 и 30 миллионов евро соответственно.

При этом ранее сообщалось, что «волки» готовы отпустить Дзаньоло, только если поступит предложение в размере 65-70 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Николо Дзаньоло принял участие в 42-х матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также нападающий стал одним из лучших футболистов первого розыгрыша Лиги Конференций УЕФА.