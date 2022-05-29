Турин, Италия, , 15:12 — REGNUM Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, руководство туринского «Ювентуса» рассматривает 33-летнего центрфорварда «Болоньи» и сборной Австрии Марко Арнаутовича в качестве запасного нападающего.

Логотип Ювентуса

По информации источника, Арнаутович сможет подменять Душана Влаховича в следующем сезоне, так как другие нападающие Альваро Мората и Пауло Дибала покинут туринский клуб после завершения сезона.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Марко Арнаутович принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.