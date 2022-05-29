Москва, 29 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Победителями ежегодной премии музыкального телеканала RU. TV в 2022 году стали Владимир Пресняков и Ирина Дубцова. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Василий Иванов ИА REGNUM Музыкальная Премия RU. TV

Торжественная церемония вручения премии прошла 28 мая в концертном зале «Крокус Сити Холл». В роли ведущих выступили Елена Север, ЮрКисс, Ханна и Гоша Куценко.

В номинациях «Лучший певец» и «Лучшая певица» победили Владимир Пресняков и Ирина Дубцова. Лучшей песней года жюри признало работу «Август это ты» исполнителя Мот.

Лучшим дуэтом года стала совместная песня Мари Краймбрери и Звонкого «Малыш». Григорий Лепс и Елена Север с песней «Ещё вчера» для фильма «Сирийская соната» получили награду в номинации «Кино и музыка».

Лучшим видеоклипом признана экранизация песни Zivert «Три дня любви» (режиссёр Алексей Куприянов). Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов получил награду в номинации «Лучший музыкальный блогер».

Полина Гагарина получила специальный приз «Голос России». Группа «Земляне» и Дима Билан также были удостоены специальных призов «Воссоединение года» и «Артист года» соответственно.