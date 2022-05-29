34-летний защитник Марсело объявил об уходе из мадридского «Реала»
Мадрид, 29 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. 34-летний бразильский фланговый атакующий защитник «Реала» Марсело после финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 объявил о своем уходе из мадридского клуба.
(сс) copa2014.gov.br
Марсело
«Это была моя последняя игра за «Реал», и закончить вот так — огромная радость», — сказал Марсело после победы над «Ливерпулем» (1:0).
В завершившемся сезоне 34-летний Марсело принял участие в семнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами и получил одну красную карточку.
Марсело выступал за «Реал» с 1 января 2007 года после перехода из «Флуминенсе» за 6,5 миллиона евро. Текущее соглашение бразильца со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.