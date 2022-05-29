Прага, , 15:00 — REGNUM Правительство Чехии направило Киеву военные материалы на сумму более 3,5 млрд крон (152 млн долларов) и готовит новые поставки. Об этом 29 мая глава минобороны Яна Чернохова.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Сила в правде»: всё о специальной военной операции на Украине — трансляция»

«До настоящего времени Чехия предоставила Украине военные материалы на общую сумму более чем 3,5 млрд крон. Мы предложим правительству осуществить на Украину новые поставки еще на 600−700 млн крон (26−30 млн долларов)», — цитирует České noviny главу военного ведомства.

Ранее Чернохова отказалась подтвердить слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Чехия передала Украине боевые вертолёты, танки и ракеты. Она отметила, что ценит слова американского коллеги, но не будет комментировать такую информацию по тактическим соображениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Чехии отказалась подтвердить передачу вертолётов Украине