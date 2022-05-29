Верхний Уфалей, Челябинская область, 29 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Верхнем Уфалее Челябинской области автомобиль «Газель» сбил велосипедиста 2017 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Мальчик пересекал проезжую часть в неположенном месте. Он получил тяжёлые травмы. Водитель 1988 года рождения вызвал экстренные службы на место ДТП.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. ГИБДД призывает взрослых уделить безопасности детей внимание и разъяснить им основные правила поведения перехода дороги и нахождения возле проезжей части.