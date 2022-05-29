Москва, , 14:55 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе совещание по вопросам дорожного строительства, передает 29 мая телеканал «Россия 1».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также глава российского государства встретится с многодетными семьями и проведет заседание Совбеза РФ.

Ранее Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы были предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений и в том числе — шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

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