Нью-Йорк, США, , 14:55 — REGNUM В результате давки, которая возникла после завершения боксерского поединка на открытой спортивной арене Barclays Center в районе Бруклин Нью-Йорка, пострадали не как минимум 10 человек. Об этом 29 мая сообщил журналист телеканала ESPN Майк Коппингер на своей станице в одной из американских соцсетей.

Давка Kamal Hamid

«Глава службы безопасности Barclays Center сообщил ESPN, что на главной площади был человек с пистолетом», — написал он в своем сообщении.

Также журналист уточнил, что после этого люди в панике бросились в сторону арену, в результате чего произошла давка. При этом, по информации The Sun, несколько человек были ранены осколками разбитых стеклянных ограждений.

«Выстрелов не было, никто не получил огнестрельные ранения», — добавил Коппингер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский боксер Джервонта Дэвис победил нокаутом своего соотечественника Роландо Ромеро в поединке, на кону в котором стоял его пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг, проходившем в Нью-Йорке.