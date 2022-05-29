Москва, 29 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Один из взятых в плен в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины военнослужащий ВСУ рассказал, что их командование забыло про него и его сослуживцев. Видеозапись его рассказа 29 мая приводит Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В одной лесопосадке мы окопались. Пробыли там несколько дней. Наши отступили, но нам не сказали. Не было связи. Нас просто забыли», — сказал он.

Также пленный военный ВСУ рассказал, что после этого они вместе с сослуживцами решили отступать, дождавшись темного времени суток, однако из-за того, что украинские военнослужащие не знали, куда ушли их остальные части и где они находятся, они пришли в населенный пункт, где были российский войска, и там их взяли в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число раненых при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до пяти.