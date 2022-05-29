Москва, 29 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. При установке тестовой версии мессенджера Telegram пропал ранее используемый слоган «бесплатно навсегда». Об этом сообщает портал Android Police.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Изменения в рекламной политике мессенджера заметил разработчик мобильных приложенийАлессандро Палуцци. Он обратил внимание на то, что при установке мессенджера появляется сообщение: «Telegram предоставляет бесплатное неограниченное облачное хранилище для чатов и мультимедиа».

При установке стабильной версии появляется слоган: «Telegram бесплатен навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы». Предполагается, что это сообщение будет изменено при следующем обновлении мессенджера.

Ранее сообщалось о разработке Premium-версии мессенджера Telegram, которая будет доступна только по подписке. В настоящее время неизвестны расценки и другие подробности подписки.

В ноябре 2021 года основатель TelegramПавел Дуров заявил, что в мессенджере может быть внедрена функция отключения рекламных объявлений в виде платной подписки. Сами рекламные сообщения в Telegram-каналах появились в ноябре 2021 года.