Донецк, , 14:36 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку из «Градов». Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:20 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 7 снарядов калибра 122 мм; ️14:25 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что число раненых при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до пяти.

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