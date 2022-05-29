Москва, 29 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Сербии Александром Вучичем. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин беседует с Александром Вучичем

Уточняется, что в ходе беседы были предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, и в том числе — шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, отмечается, что лидеры двух стран условились о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию.

«Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем — ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово. Подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнёрства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Коалиции албанцев Прешевской долины в Сербии Шаип Камбери не получит кресла в новом составе Народной Скупщины Сербии.