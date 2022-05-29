Мадрид, , 14:24 — REGNUM Сегодня, 29 мая, итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что 36-летний центральный полузащитник сборной Хорватии и обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич продлил контракт с мадридским «Реалом».

Лука Модрич Www.realmadrid.com

Новое соглашение Модрича со «сливочными», по информации источника, рассчитано до конца следующего сезона.

«Реал» выкупил Луку Модрича у лондонского «Тоттенхэма» 27 августа 2012 года за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лука Модрич принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата Испании, в которых набрал на свой счет 10 (2+8) очков по системе гол+пас. Также хорватский полузащитник получил пять желтых карточек.