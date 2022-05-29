29 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте прямо ответить на вопрос о возможности вступления Украины в Европейский союз.

Мирослава Романенко, , 16:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте прямо ответить на вопрос о возможности вступления Украины в Европейский союз. Он сказал об этом 28 мая в интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS).

Ян Матейко. Станчик. 1862 (фрагмент)

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Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Киеву уже много лет говорят о том, что Украину в Европейском союзе не ждут, а в нынешней ситуации —и подавно.

«Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу вступления в ЕС. В телефонном разговоре он сказал ему откровенно: «Если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо». Зеленский хочет, чтобы его конкретно послали. Но европейцы хитрые, будут слать… завуалированно», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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«Пусть займет очередь за турками…» — иронизирует Doctor N., указывая на то, что Турция с 1999 года является кандидатом на вступление в Европейский союз.

«В братском союзе с Польшей будут и в ЕС и в НАТО», — пишет «Чайка».

"Сколько раз его уже послали, а ему всё неясно», — отреагировал Роман.

«Жертвенный баранчик ничего «не подозревает», — с сарказмом пишет Iurii S.

«А ты точно на мне женишься?» — с юмором иллюстрирует ситуацию Ирина.

«Какой ЕС? Украины очень скоро не будет! Кого они в ЕС собираются принимать, не существующую страну?» — недоумевает Юрий Р.

«Нищеброды в ЕС не нужны. Им Прибалтики хватает», — комментирует новость один из участников обсуждения.

«Если в «семью» сразу не приняли, нечего проситься, это знает каждый здравомыслящий», — отреагировал один из комментирующих.

«Им это чётко говорят последние 30 лет, но продолжают манить морковкой, а Украина, как послушный ослик продолжает идти за вожделенной морковкой», — добавила Tatyana M.

«Ему скоро нечем будет вступать! Восток и центр [Украины] будет российским, а запад в составе Польши, которая и так уже в ЕС… странный придурок», — не выдержал Александр Ю.

«Может, ему ещё картинку нарисовать, что не место в ЕС стране с разбитой инфраструктурой, экономикой и с военными действиями? Он идиот?» — недоумевает Elena.

«Опытные политики не загоняют партнёров в угол однозначными ответами», — отреагировал Alex G.

«Эх, Зеленский… когда же ты поймешь, что не нужны вы Европе. Никто не хочет за вас воевать, никуда не хотят вас принимать. Вам поставляют оружие и говорят: «умрите за наши цели»… Пушечное мясо — это украинцы сегодня», — написал Алексей М.

«Украина в своём состоянии утопит ЕС. Обещали, чтобы подбодрить. Думаю, США тут приложили руку. Иначе мало кто захотел бы воевать», — подытожил Максим.