Хараре, 29 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Зимбабве власти пригрозили фермерам конфискацией зерна в случае отказа продавать его правительству по установленной цене. Об этом пишет ZimLive.

Кукуруза

Фермеры не хотят продавать кукурузу правительству по низким ценам. Власти покупают у фермеров кукурузу за 75 тыс. зимбабвийских долларов ($180) за 1 т, в то время как частные компании отдают за 1 т $310.

В связи с этим постоянный секретарь министерства земель и сельского хозяйства Зимбабве Джон Басера заявил, что намерен уполномочить Совет по маркетингу зерна конфисковывать зерно, которое не было доставлено в хранилища.