Мадрид, , 14:19 — REGNUM 32-летний центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос после матча финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с «Ливерпулем» (1:0) сообщил, что продолжит карьеру в испанском клубе.

Тони Кроос Steindy

«Мне придется остаться здесь, в «Реале» еще на два года», — цитирует Крооса итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

За «Реал» Тони Кроос выступает с 17 июля 2014 года после перехода из мюнхенской «Баварии» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение немецкого полузащитника со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Тони Кроос принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.