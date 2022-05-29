Донецк, , 14:16 — REGNUM Число раненых при обстреле Макеевки со стороны ВСУ возросло до пяти. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ н.п. Макеевка: погибли женщина 1949 г. р. и мужчина 1957 г. р., трое мужчин (1990, 1957, 1959 гг. р.) и две женщины (1967 и 1982 гг. р.) получили ранения», — отмечается в сообщении.

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