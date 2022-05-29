Москва, , 14:10 — REGNUM Наиболее известный из бургеров американской сети ресторанов быстрого питания «Макдонладс» Биг Мак уйдет из России вместе с этим брендом. Об этом 29 мая сообщает телеграм-канал «Mash».

Золотой «биг-мак» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Биг Мак тоже всё. Даже двойной. Даже с беконом. По информации Mash, самый известный бургер Макдоналдса уходит из России вслед за брендом — слишком тесная имиджевая привязка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все остальные виды бургеров «Макдонладс» могут сохраниться в меню нового бренда ресторанов этой сети в России. При этом салаты «Овощной» и «Цезарь с курицей» исчезнут из меню, так как не удалось договориться с поставщиком.

Кроме того, уточняется, что обучение персонала останется таким же и добавляется, что сокращений персонала в бывшей сети «Макдонладс» не планируется как минимум в ближайшие два года, что будет прописано в новом коллективном соглашении это отдельным пунктом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая американская компания «Макдоналдс», являющаяся владельцем сетей ресторанов быстрого питания, объявила о прекращении своей работы в России.