Донецк, , 14:10 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку в ДНР. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; ️13:40 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка.

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