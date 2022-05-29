Москва, , 13:56 — REGNUM Свои песни разблокировал для пользователей из России украинский певец Макс Барских (настоящее имя — Николай Бортник), вскоре после начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины заявивший, что он не желает, чтобы его произведения звучали на российской территории. Об этом 29 мая сообщает Pravda.ru.

Макс Барских Скриншот с YouTube

Как предполагает источник, певец, возможно, понял, что его главный доход поступал от российских пользователей и потому принял такое решение.

При этом 3 апреля 2022 года Бортник-Барских заявил о своем желании вступить в ряды ВСУ, а 26 апреля сообщил, что после военных учений на территории Украины направится на гастроли по США и Европе.

Отметим, 11 марта Макс Барских запретил использовать свои песни на территории России.