Москва, 30 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В управлении Росреестра по города Москвы продолжает работу совместный штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. За пять месяцев штаб поставил на кадастровый учет 33 земельных участка общей площадью почти 204 тыс. кв. м и 12 зданий площадью 18,5 тыс. кв. м, а также 127 коммунальных объектов протяженностью 156 тыс. м.

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«По ранее согласованной дорожной карте управлением Росреестра по Москве рассмотрено несколько сотен объектов, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей, — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. — За первые два месяца работы штаба право собственности различных служб города было оформлено в отношении 227 коммунальных сооружений. К настоящему времени число зарегистрированных объектов выросло в два раза — до 455 сооружений общей протяженностью около 85 тыс. метров».

Штаб создали в ноябре прошлого года по инициативе заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова и Игоря Майданова. Благодаря работе штаба удается ускорить процедуру регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости ресурсоснабжающих организаций столицы.

«Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства, что позволяет нам поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы и эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды», — добавил Петр Бирюков.