Вашингтон, 29 мая, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Американская компания Relativity Space завершила предпусковые испытания ракеты-носителя Terran-1, производимой с использованием аддитивных технологий (методом 3D-печати). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

NASA Общий вид с воздуха на стартовые комплексы мыса Канаверал

Финансовый директор Relativity Space Мо Шахзад рассказал, что 31 мая ракета Terran-1 будет доставлена на стартовую площадку на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Там специалисты компании начнут подготовку к первому испытательному запуску.

Носитель Terran-1 разработан для вывода на околоземную орбиту полезной нагрузки весом до 1000 кг. Главной особенностью ракеты является метод изготовления её компонентов. Для производства до 95% комплектующих Terran-1 применяется крупнейший в мире 3D-принетр для металлов Stargate.

Первый испытательный запуск будет проводиться с макетом полезной нагрузки. Последующие запуски пройдут в интересах американского аэрокосмического агентства NASA и подразделения министерства обороны США.

Реализация проекта Terran-1 отстаёт от графика примерно на 18 месяцев. Первоначально в компании рассчитывали провести испытательный пуск в 2020 году.